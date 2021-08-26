США планируют за 36 часов забрать из Кабула более 1,8 тыс. афганцев и завершить эвакуацию, - СNN
В Афганистане остается около 150 граждан США и 1,8 тыс. сотрудников посольства, которых правительство планирует эвакуировать за 36 часов и прекратить спасательную операцию, утверждают источники журналистов в Вашингтоне
Об этом пишет СNN.
По оценкам источника, знакомого с ситуацией в Афганистане осталось 150 американских граждан, которым Соединенные Штаты должны доставить в аэропорт.
Источник сообщил, что это то количество граждан США, которое осталось в Афганистане, по состоянию на 8 утра 26 августа по афганскому времени.
В полночь по местному времени 200 человек будут эвакуированы на базу, а оттуда - на самолет. Таким образом общее количество эвакуированных граждан США с 14 августа выросло до 4,7 тыс., добавил источник.
В заявлении говорится, что количество амеиканцив, требующих эвакуации, меньше, чем заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Блинкен заявил в среду днем, что было выявлено 500 американцев, которым нужна помощь, чтобы добраться до аэропорта. Блинкен добавил, что еще 1000 нуждаются в помощи.
"Американские граждане все еще прибывают, но их приоритет сместился на местный персонал", - сообщил источник.
По данным источника, около 1800 местных афганских сотрудников посольства США еще должны добраться до аэропорта. Он также добавил, что американские военные уже забрали 1300 местных сотрудников и эвакуировали их.По словам источника, доступ к аэропорту становится все труднее: все ворота на базе закрыты, кроме тех, которые афганские силы безопасности неофициально использовали для подвоза своих эвакуированных.
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