США планируют выделить Украине еще $800 млн военной помощи, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Байден утвердит помощь, используя свои полномочия, позволяющие президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США, проинформировали источники. Сообщается, что стоимость пакета помощи может измениться.

Белый дом отказался от комментариев.

15 июля США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год

26 июля Министерство обороны США объявило , что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost.

1 августа администрация президента США Джо Байдена одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму 550 миллионов долларов.

8 августа агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных $4,5 млрд через механизм Всемирного банка.

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