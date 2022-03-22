США планируют ввести новый пакет санкций против РФ, - Салливан

Об этом сообщает CNN.



Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан широко рассмотрел меры, которые Соединенные Штаты планируют принять в сотрудничестве с другими мировыми лидерами во время поездки Джо Байдена в Брюссель в четверг.



"Я скажу, что один из ключевых элементов объявления (после поездки президента, - ред.) будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении совместных усилий для борьбы с уклонением, снятием санкций, любыми попытками любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции", - сообщил Салливан журналистам.



Также, по его словам, будут иметь место новые направления и цели санкций.



Байден должен присоединиться к мировым лидерам на внеочередном саммите НАТО в четверг, а также на встрече G7 и Европейского совета.

Визит Джо Байдена в страны Европы будет направлен на разрушение экономики Путина, – Железняк.