США планируют ввести новый пакет санкций против РФ, - Салливан
США планируют в ближайшее время ввести новый пакет санкций против Российской федерации, - советник по нацбезопасности США Салливан
Об этом сообщает CNN.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан широко рассмотрел меры, которые Соединенные Штаты планируют принять в сотрудничестве с другими мировыми лидерами во время поездки Джо Байдена в Брюссель в четверг.
"Я скажу, что один из ключевых элементов объявления (после поездки президента, - ред.) будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении совместных усилий для борьбы с уклонением, снятием санкций, любыми попытками любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции", - сообщил Салливан журналистам.
Также, по его словам, будут иметь место новые направления и цели санкций.
Байден должен присоединиться к мировым лидерам на внеочередном саммите НАТО в четверг, а также на встрече G7 и Европейского совета.
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