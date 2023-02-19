США планируют ввести новые санкции против России, - Bloomberg
США планируют ввести новые санкции против оборонного и энергетического секторов России
Об этом информирует Bloomberg .
Источники издания рассказали, что новые ограничения будут также направлены и на финансовые учреждения России и несколько человек.
Кроме того, США планирует сосредоточиться на том, как предотвратить уклонение России от санкций и их обхода. Также планируется сфокусироваться на вопросе прерывания поддержки, которую РФ получает от третьих стран.
Пока совет нацбезопасности США не предоставила комментариев.
- 19 февраля стало известно, что страны G7 и Европейский Союз обсуждают пути отслеживания движения российских бриллиантов через границы, что может проложить путь к ограничению торговли ими в будущем.
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