США планируют ввести новые санкции против России, - Bloomberg

Об этом информирует Bloomberg .

Источники издания рассказали, что новые ограничения будут также направлены и на финансовые учреждения России и несколько человек.

Кроме того, США планирует сосредоточиться на том, как предотвратить уклонение России от санкций и их обхода. Также планируется сфокусироваться на вопросе прерывания поддержки, которую РФ получает от третьих стран.

Пока совет нацбезопасности США не предоставила комментариев.