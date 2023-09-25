США планируют ввести безвизовый режим с Израилем
На этой неделе Соединенные Штаты планируют принять Израиль в Программу безвизового режима, несмотря на то, что Вашингтон постоянно обеспокоен отношением израильского правительства к палестинским американцам
Об этом сообщает Associated Press .
Отмечается, что на этой неделе администрация Байдена будет готова принять Израиль в Программу безвизового режима, которая позволит его израильтянам путешествовать в США без американской визы, несмотря на то, что Вашингтон постоянно обеспокоен отношением израильского правительства к палестинским американцам.
"Официальные лица США говорят, что объявление о вступлении Израиля в Программу безвизового режима запланировано на конец недели, как раз перед окончанием федерального бюджетного года в субботу, что является конечным сроком вступления Израиля без необходимости повторного прохождения квалификации в следующем году", - говорится в сообщении.
Министерство внутренней безопасности управляет программой, позволяющей гражданам 40 преимущественно европейских и азиатских стран путешествовать в США в течение трех месяцев без виз. Глава министерства Алехандро Майоркас собирается объявить об этом в четверг.
- В августе сообщалось , что Украина может приостановить действие безвизового режима с Израилем, а также обратиться к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч Контактной группы по обороне Украины. Такой вопрос рассматривается, в частности, из-за проблем с отношением израильских властей к украинцам, которые едут в Израиль.
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