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США планируют ввести безвизовый режим с Израилем

25 сентября, 2023 понедельник
08:36
Мир

На этой неделе Соединенные Штаты планируют принять Израиль в Программу безвизового режима, несмотря на то, что Вашингтон постоянно обеспокоен отношением израильского правительства к палестинским американцам

Об этом сообщает Associated Press .

Отмечается, что на этой неделе администрация Байдена будет готова принять Израиль в Программу безвизового режима, которая позволит его израильтянам путешествовать в США без американской визы, несмотря на то, что Вашингтон постоянно обеспокоен отношением израильского правительства к палестинским американцам.

"Официальные лица США говорят, что объявление о вступлении Израиля в Программу безвизового режима запланировано на конец недели, как раз перед окончанием федерального бюджетного года в субботу, что является конечным сроком вступления Израиля без необходимости повторного прохождения квалификации в следующем году", - говорится в сообщении.

Министерство внутренней безопасности управляет программой, позволяющей гражданам 40 преимущественно европейских и азиатских стран путешествовать в США в течение трех месяцев без виз. Глава министерства Алехандро Майоркас собирается объявить об этом в четверг.

  • В августе сообщалось , что Украина может приостановить действие безвизового режима с Израилем, а также обратиться к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч Контактной группы по обороне Украины. Такой вопрос рассматривается, в частности, из-за проблем с отношением израильских властей к украинцам, которые едут в Израиль.
Израиль
США
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