Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские власти обсуждают введение пошлины уже несколько месяцев, но президент США Джо Байден пока окончательного не согласился на такое мероприятие. Кроме того, по словам источников, в Белом доме опасаются, что из-за этого решения может пострадать американская промышленность, прежде всего аэрокосмическая и автомобильная.

Источники утверждают, что США хотят ввести повышенную пошлину из-за того, что Россия якобы демпингует на американском рынке алюминия.

Как указывает Bloomberg, ранее на Россию приходилось 10% от общего объема импорта алюминия в США, сейчас — 3%, а введение пошлины, по мнению агентства, "фактически прекратит импорт металла из России в США".

Власти США рассматривали санкции в отношении российского алюминия еще в феврале 2022 года, но отказались от этого мероприятия.

Издание отмечает, что Россия – второй после Китая крупнейший производитель алюминия в мире. Российская компания "Русал" соответствует примерно 6% глобального рынка алюминия.