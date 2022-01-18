США планируют "в ближайшее время" назначить посла в Украине, - сенатор Портман

Об этом сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США республиканец Роб Портман сообщил в интервью "Радио Свобода".



"Я очень разочарован в администрации Байдена, потому что они поскорее не назначили человека на эту должность. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", - сказал Портман.



Отмечается, что США не имеют посла в Украине уже более двух с половиной лет, с тех пор как в июне 2019 года завершилась каденция Мари Йованович еще при администрации предыдущего президента Дональда Трампа. Пока американские интересы в Украине официально представляют дипломаты в статусе "временного поверенного".

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