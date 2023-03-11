США планируют усилить ограничения на экспорт микрочипов в Китай, - Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, чтобы воспрепятствовать развитию передовой индустрии микросхем в стране
Об этом информирует Bloomberg .
Новые правила могут удвоить количество механизмов, требующих специальных лицензий на экспорт. Таким образом США планируют создать препятствия для таких китайских производителей оборудования, таких как Applied Materials Inc.
Источники издания отмечают, что правительство проинформировало компании США о своем дальнейшем плане. Он также сообщил им, что хочет объявить об ограничении уже в следующем месяце.
По данным издания, США планирует координировать свои действия по дальнейшим ограничениям на экспорт микрочипов из Нидерландов и Японии, которые являются ключевыми странами по производству микросхем. Один из источников утверждает, что Соединенные Штаты не смягчат ограничения, если эти две страны примут более слабые решения.
В настоящее время лицензии на экспорт в Китай нуждаются около 17 видов оборудования из США. Это число, по словам китайских клиентов, это число должно удвоиться.
Также на этой неделе Нидерланды заявили, что намерены ввести новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Они обосновали это защитой национальной безопасности.
- 28 января СМИ опубликовали исследования, в которых говорилось, что микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников. Существует схема, согласно которой группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в РФ. Снабжение осуществляют до трех российских оборонных предприятий.
- Впоследствии стало известно, что главный научно-исследовательский институт Китая по ядерному оружию покупал сложные американские компьютерные микросхемы не менее 12 раз за последние два с половиной года.
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