США планируют тренировать украинских военных в государствах восточного фланга НАТО, - The New York Times

Об этом сообщает издание The New York Times.



"Сотрудники администрации (Джо Байдена, - ред.), с которыми был разговор на этой неделе, заявили, что планы помощи украинским повстанцам могут включать обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО - Польши, Румынии и Словакии, - что может позволить им пробираться в Украину и обратно", - говорится в материале.



В издании передают, что кроме материально-технической помощи и вооружения США и союзники НАТО могли бы предоставлять Украине медицинское оборудование и даже укрытие украинцам во время вооруженного наступления России.

Как сообщалось ранее, конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект, признающий Украину государством "НАТО-плюс" и инициирующий рассмотрение вопроса о признании Российской Федерации спонсором терроризма.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагает увеличение войск Альянса на восточном фланге , если Россия снова совершит нападение на Украину.

Чиновник США назвал сценарий и сроки провокации РФ для нового вторжения в Украину, возможна атака диверсантов на пророссийские силы.

Чиновники утверждают, что США почти наверняка будут поставлять Украине оружие.