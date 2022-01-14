США планируют тренировать украинских военных в государствах восточного фланга НАТО, - The New York Times
Сотрудники администрации Байдена рассказали, что Соединенные Штаты Америки могут организовать для украинских военных тренировки на территории стран, входящих в восточный фланг НАТО
Об этом сообщает издание The New York Times.
"Сотрудники администрации (Джо Байдена, - ред.), с которыми был разговор на этой неделе, заявили, что планы помощи украинским повстанцам могут включать обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО - Польши, Румынии и Словакии, - что может позволить им пробираться в Украину и обратно", - говорится в материале.
В издании передают, что кроме материально-технической помощи и вооружения США и союзники НАТО могли бы предоставлять Украине медицинское оборудование и даже укрытие украинцам во время вооруженного наступления России.
Чиновники утверждают, что США почти наверняка будут поставлять Украине оружие.
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