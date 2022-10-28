Об этом говорится в документе о национальной оборонной стратегии США.

США планируют ввести ряд мер по уменьшению роли ядерного оружия в стратегии страны и при этом сохранить высокую планку обеспечения партнеров и союзников ядерным оружием. В рамках модернизации ядерной стратегии Штаты решили вывести из строя термоядерную авиабомбу B83-1.

Известно, что оно было сделано в 1970-х. Ее мощность в 80 раз больше, чем у бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Кроме того, США решили отказаться от программы создания крылатых ядерных ракет морского базирования.

В документе также говорится о планах утвердить полномасштабное обновление ядерной триады страны и усилить контроль над аналогичным вооружением в мире.

27 октября в Politico отметили, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб. США и союзники решили прибегнуть к замене более старого оружия на новую версию на различных хранилищах в Европе из-за усиления напряженности из-за угроз России применить ядерное оружие в Украине и растущую обеспокоенность, что Западу нужно сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb