Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечено, что Соединенные Штаты значительно расширили применение санкций после терактов 11 сентября, а вторжение России в Украину в начале 2022 года спровоцировало масштабную кампанию финансовых наказаний, поскольку США и их союзники стремились ограничить возможности президента Владимира Путина продолжать финансировать войну.

По данным аналитиков, санкциями злоупотребляют, ими тяжело управлять и почти невозможно отменить после введения. В отчете Центра экономических и политических исследований основное внимание уделялось человеческим расходам санкций и было обнаружено, что они значительно ухудшают условия жизни целевых стран.

По словам заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона, министерство привержено изучению последствий санкций для своих целей, а также их влияния на партнеров и союзников.