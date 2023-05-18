США планируют проверить эффективность санкций против РФ
Привлеченные Минфином США экономисты исследуют побочные убытки от санкций до их введения и после их введения, чтобы выяснить, следует ли их скорректировать
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечено, что Соединенные Штаты значительно расширили применение санкций после терактов 11 сентября, а вторжение России в Украину в начале 2022 года спровоцировало масштабную кампанию финансовых наказаний, поскольку США и их союзники стремились ограничить возможности президента Владимира Путина продолжать финансировать войну.
По данным аналитиков, санкциями злоупотребляют, ими тяжело управлять и почти невозможно отменить после введения. В отчете Центра экономических и политических исследований основное внимание уделялось человеческим расходам санкций и было обнаружено, что они значительно ухудшают условия жизни целевых стран.
По словам заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона, министерство привержено изучению последствий санкций для своих целей, а также их влияния на партнеров и союзников.
- Отрезанные от снабжения западных компонентов российские авиакомпании выполняют рейсы с просроченными запчастями.
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