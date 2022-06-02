Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источники сообщили, что продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом, добавив, что существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может разрушить план, рассматриваемый в Пентагоне в течение нескольких недель.

По данным издания, Украина использует несколько типов меньших беспилотных летательных систем малой дальности против российских сил, вторгшихся в страну в конце февраля. В их числе AeroVironment (AVAV.O) RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

Но MQ-1C Grey Eagle является технологическим скачком, поскольку он может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Это армейская версия более известного беспилотника Predator, который может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Продажа значима, поскольку впервые выводит на поле боя против России передовую многократную американскую систему, способную наносить многочисленные удары на большом расстоянии.

Администрация президента Джо Байдена намерена в ближайшие дни сообщить Конгрессу о потенциальной продаже Украине с публичным объявлением, сообщил представитель США.

"В целом MQ-1C является гораздо большим самолетом с максимальной взлетной массой примерно в три раза больше Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", - сказал эксперт по беспилотникам Дэн Хеттингер.

MQ-1C также совместим с большим разнообразием боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. "Байрактар" оснащен ракетами турецкого производства MAM-L весом 22 кг (48 фунтов), что примерно вдвое меньше веса Hellfire.

1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня.

В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн. долларов.

Передача Украине четырех артиллерийских реактивных систем высокой мобильности M142 (HIMARS) состоится в ближайшее время и потребует около трех недель для подготовки украинских военных.

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