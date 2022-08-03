США планируют продать Саудовской Аравии ракеты Patriot на $3,05 млрд
Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии 300 баллистических ракет Patriot и необходимого оборудования к ним на сумму $3,05 млрд
Об этом говорится на сайте Агентства США по сотрудничеству в области обороны и безопасности.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи Королевству Саудовская Аравия ракетно-тактических баллистических ракет Patriot MIM-104E с улучшенной наводкой (GEM-T) и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости. 3,05 млрд. Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию, уведомив конгресс о возможной продаже", - отметили в сообщении.
Также сюда входят инструменты и тестовое оборудование; ассортимент и программы испытаний; соответствующие публикации и техническая документация; обучающее оборудование; запасные и ремонтные части; обучение; транспортировка; поддержка группы обеспечения качества; инженерное и материально-техническое обеспечение; системная интеграция и проверка (SICO); поддержка полевого офиса; международная программа инженерных услуг; программа надзора на местах и другие смежные элементы материально-технического и программного обеспечения.
В Агентстве отметили, что продажа ракет Саудовской Аравии поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности США путем улучшения безопасности страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Персидском заливе. Она не окажет негативного влияния на готовность американцев обороняться.
Это не изменит основной военный баланс в регионе, однако повысит способность Саудовской Аравии противостоять угрозам благодаря ракетам Patriot, которыми государство защищается от атак гражданских объектов и критической инфраструктуры хуситскими дронами и ракетами.
В Агентстве США по сотрудничеству в области обороны и безопасности добавили, что для продажи Patriot не нужно назначать дополнительных представителей американского правительства или подрядчика в Саудовской Аравии.
- 12 июля Reuters сообщало, что администрация президента Джо Байдена обсуждает отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии.
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