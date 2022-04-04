США планируют призвать страны ООН к исключению России из Совета по правам человека
Соединенные Штаты обратятся в Генассамблею ООН с призывом исключить Россию из Совета по правам человека ООН
Об этом заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд, передает ZN.ua.
"Это (присутствие РФ в Раде – ред.) неправильно, поэтому мы считаем, что для Генассамблеи пора проголосовать с целью исключить ее оттуда", - сказала она.
Для такого решения потребуются голоса двух третей стран-членов Генассамблеи ООН, которую составляют 193 государства, то есть 128 стран.
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