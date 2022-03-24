США планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова чиновника на саммите НАТО в Брюсселе.



"Мы начали консультации с союзниками по обеспечению Украины противокорабельными ракетами. Возможно, в реализации этого могут возникнуть некоторые технические проблемы, но мы советуемся с союзниками и начинаем работать над этим", – заявил он.



По словам собеседника издания, президент Украины Владимир Зеленский присоединился к лидерам НАТО с помощью видеосвязи, но не повторял запросы о членстве в НАТО или о создании запретной для полетов зоны.



"В общем настроение было трезвым, решительным и невероятно единым", - прокомментировал чиновник атмосферу на саммите.



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