США планируют предоставить Украине новое оборонное оружие, - Кулеба после разговора с Блинкеном
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие для обороны
Об этом он написал в Twitter .
"У меня был телефонный разговор с секретарем Блинкеном о способах остановить жестокую захватническую войну России против Украины. Секретарь проинформировал меня о новых санкциях США против России, а также о планах доставки нового оборонного оружия, чтобы помочь Украине защититься. Украина держится. Нам нужен мир, чтобы помочь нам", - написал глава МИД.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- 24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.
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