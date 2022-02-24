США планируют предоставить Украине новое оборонное оружие, - Кулеба после разговора с Блинкеном

Об этом он написал в Twitter .



"У меня был телефонный разговор с секретарем Блинкеном о способах остановить жестокую захватническую войну России против Украины. Секретарь проинформировал меня о новых санкциях США против России, а также о планах доставки нового оборонного оружия, чтобы помочь Украине защититься. Украина держится. Нам нужен мир, чтобы помочь нам", - написал глава МИД.

Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.

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