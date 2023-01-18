США планируют помочь Украине экспортировать "Дию" в другие страны, обсуждения начнут в Давосе, - USAID
USAID планирует начать обсуждение с другими странами потенциального использования украинской "Дии" в качестве шаблона для создания собственных программ по цифровизации правительств
Об этом сказала руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает издание AXIOS.
Украина готова поделиться своим подходом и технологиями с другими странами, поэтому USAID планирует начать обсуждение с заинтересованными государствами потенциального использования "Дии" как шаблона для собственных подобных программ.
Сообщается, что эта идея будет обсуждена вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым на экономическом форуме в Давосе.
Пауэр отметила, что в настоящее время проект находится в зачаточном состоянии. Уже было выделено $650 тысяч на проведение технико-экономических обоснований в проявивших интерес странах. Она также отметила, что правительство Молдовы уже заинтересовано в украинском подходе к электронному управлению.
Руководительница выразила надежду на сотрудничество со многими странами, поскольку это может улучшить жизнь обычных граждан.
"Приложение, позволяющее гражданам подавать налоговые декларации или получать доступ к свидетельствам о рождении, не дожидаясь часами в очереди, может стать одним из ощутимых улучшений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что USAID уже предоставил финансирование Министерству цифровой трансформации Украины, чтобы помочь улучшить кибербезопасность "Дии". Также правительство США выделило $8,5 млн для расширения сервисов программы во время войны.
- Дия начала тестировать услугу по обмену старых ламп на LED, в приложении можно будет подать заявку.
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