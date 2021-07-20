США планируют помочь протестующим на Кубе, - Псаки
США разрабатывают способы помощи акциям против коммунистического режима на Кубе
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РБК-Украина .
По ее словам, президент Джо Байден поставил задачу администрации разработать меры, которые бы поддерживали народ Кубы и привлекли к ответственности режим на острове.
Она отметила, что США ищет возможности, чтобы "сделать интернет на острове более доступным".
Также изучаются способы воздействия на партнеров, чтобы увеличить гумпомощь Кубе.
"Министерство финансов выясняет, кто из кубинских чиновников несет ответственность за насилие, репрессии и нарушения прав человека", - сказала Псаки.
Она отметила, что формируется группа чиновников, которая должна найти способ отправки денег в руки кубинцев.
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