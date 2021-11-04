США планируют подписать с Украиной новую хартию о стратегическом партнерстве, - Госдеп

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина" .

"Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах XXI века", - сказал Прайс.

Также Прайс напомнил о запланированной на 10 ноября встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



По словам представителя Госдепа, подписать новую хартию планируется во время этой встречи.