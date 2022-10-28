США планируют передать Украине системы NASAMS в начале ноября, - Остин
Американские власти планируют передать украинским Вооруженным силам системы противовоздушной обороны NASAMS, а также провести обучение военных на этих комплексах уже в ноябре 2022 года
Об этом во время презентации Стратегии национальной обороны США сказал министр обороны Ллойд Остин.
Министерство обороны упорно работало над передачей соответствующего вооружения, говорит Остин.
"Мы ожидаем, что в следующем месяце – начале следующего месяца – мы сможем передать эти средства и провести тренировку войск", - подчеркнул он.
По его словам, Соединенные Штаты продолжат прилагать все усилия, чтобы передать Украине как можно больше средств ПВО так быстро, как только можно.
- 14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может получить системы NASAMS еще до конца месяца.
- В свою очередь, 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила, что уже передала комплексы правительства США и вскоре Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS.
- Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо предположил, что полное развертывание двух батарей NASAMS можно ожидать уже в ноябре.
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