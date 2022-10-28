Об этом во время презентации Стратегии национальной обороны США сказал министр обороны Ллойд Остин.

Министерство обороны упорно работало над передачей соответствующего вооружения, говорит Остин.

"Мы ожидаем, что в следующем месяце – начале следующего месяца – мы сможем передать эти средства и провести тренировку войск", - подчеркнул он.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат прилагать все усилия, чтобы передать Украине как можно больше средств ПВО так быстро, как только можно.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может получить системы NASAMS еще до конца месяца.

В свою очередь, 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила, что уже передала комплексы правительства США и вскоре Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо предположил, что полное развертывание двух батарей NASAMS можно ожидать уже в ноябре.

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