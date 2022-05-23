Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По данным источников издания, в случае если такое решение будет принято, спецподразделение будет заниматься исключительно охраной посольства.

Кроме того, обсуждается восстановление присутствия в Украине морских пехотинцев, обычно охраняющих диппредставительства США по всему миру. Официальных запросов на этот счет еще не было.

WSJ обращает внимание, что планы по отправке военных в Украину контрастируют с предварительными заявлениями Вашингтона, который обещал не делать этого.

Посольство США 18 мая возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва. В настоящее время его охраной занимается Служба дипломатической безопасности при Госдепе.

12 февраля Госдеп США приказал дипломатам уехать из Украины. 18 мая посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb