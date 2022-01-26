США планируют отправить РФ письменные ответы по "гарантиям безопасности" 26 января, - CNN

Об этом сообщает CNN .



Отмечается, что Администрация президента США Джо Байдена планирует направить в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности", но вряд ли ответ будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.



В предложения будут вложены общие сферы, в которых США и РФ могут сотрудничать. Среди них: контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. Детали будут "немного глубже", чем то, что публично заявили США, объяснили высокопоставленные должностные лица администрации.



Официальные лица США считают, что ответ Белого дома может побуждать Кремль к переговорам.



Также США не планируют обнародовать свои предложения, однако представители администрации убеждены в том, что высока вероятность того, что Россия все же обнародует документ.



Напомним, "гарантии безопасности", которые РФ требует от США, исключают дальнейшее расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины, а также других государств. Также Москва предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались предоставлять России гарантии о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

21 января США заявили, что предоставят России свой ответ на требования по "гарантиям безопасности".