США планируют отправить РФ письменные ответы по "гарантиям безопасности" 26 января, - CNN
Администрация Байдена уже в среду, 26 января, направит Кремлю письменные ответы на требования России по "гарантиям безопасности"
Об этом сообщает CNN .
Отмечается, что Администрация президента США Джо Байдена планирует направить в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности", но вряд ли ответ будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.
В предложения будут вложены общие сферы, в которых США и РФ могут сотрудничать. Среди них: контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. Детали будут "немного глубже", чем то, что публично заявили США, объяснили высокопоставленные должностные лица администрации.
Официальные лица США считают, что ответ Белого дома может побуждать Кремль к переговорам.
Также США не планируют обнародовать свои предложения, однако представители администрации убеждены в том, что высока вероятность того, что Россия все же обнародует документ.
Напомним, "гарантии безопасности", которые РФ требует от США, исключают дальнейшее расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины, а также других государств. Также Москва предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
- Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались предоставлять России гарантии о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
- 21 января США заявили, что предоставят России свой ответ на требования по "гарантиям безопасности".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.65
Покупка 28.65Продажа 28.96
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное