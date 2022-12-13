Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что министерство энергетики планирует объявить во вторник, 13 декабря, что ученым впервые удалось провести реакцию термоядерного синтеза, которая создает чистый прирост энергии, что является важной вехой в многомиллиардных поисках продолжительностью в десятилетие и ставит целью разработать технологию, которая обеспечивает неограниченную, дешевую, чистую электроэнергию.

Целью исследований в области термоядерного синтеза является воспроизведение ядерной реакции, обеспечивающей энергией Солнце.

"Это - "святой Грааль" безуглеродной энергии, за которым ученые гоняются с 1950-х годов. До коммерческого использования остается не менее десяти лет, а может, и десятилетия, но администрация Байдена, вероятно, будет рекламировать последнюю разработку как подтверждение масштабных инвестиций правительства в течение многих лет", - отмечает издание.

Значительные суммы государственных и частных средств были израсходованы за годы на исследование термоядерного синтеза. Исследователи пытались разработать оборудование, которое могло бы производить электроэнергию, не оставляя углеродного следа и радиоактивных отходов, и потребовало гораздо меньших ресурсов, чем необходимо для использования солнечной энергии и энергии силы ветра.

Как отмечается, система, расположенная в лаборатории, использует 192 лазерных луча, сходящихся в центре гигантской сферы, чтобы запустить термоядерную реакцию в крохотной водородной топливной грануле.

Предполагается, что новая разработка может помочь обеспечить дешевой электроэнергией бедные регионы мира.

"Для большинства из нас это был только вопрос времени", - сообщил в комментарии изданию старший научный сотрудник по термоядерному синтезу, знакомый с работой Национального комплекса лазерных термоядерных реакций в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии, где было сделано открытие.

Планируется, что 13 декабря министр энергетики США Дженнифер Гренхольм сделает заявление об открытии на мероприятии для СМИ в связи с анонсированным открытием "большого научного прорыва".

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