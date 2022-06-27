Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Кроме ЗРК, вероятно, будет объявлено о другой военной помощи Украине, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Как отмечают в издании, чиновники Украины просили предоставить ВСУ систему противоракетной обороны NASAMS, которая может поражать цели на расстоянии более 160 км. Однако для этого военным нужно будет пройти соответствующее обучение.

Ранее президент США Джо Байден недавно объявил, что Штаты предоставят Украине "более современные ракетные системы и боеприпасы".

Ранее сообщалось, что США могут предоставить Украине 18 боевых катеров в пакете военной помощи на 450 миллионов долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb