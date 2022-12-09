США планируют новые санкции против РФ и Китая, - Reuters

Об этом информируют на сайте Reuters .

США осудили экспорт Ираном военных беспилотников в Россию для их использования против Украины.

"Ожидается, что санкции будут касаться ряда российских предприятий оборонной промышленности, вовлеченных в передачу иранских беспилотников в Россию", - пишет издание ссылаясь на двух американских чиновников.

Reuters сообщает, что санкции США планируют ввести на основании Глобального акта Магнитского, уполномочивающего правительство Штатов налагать санкции на иностранных чиновников во всем мире, считающихся нарушителями прав человека, замораживать их активы и запрещать им въезд.

Также санкции будут касаться около 170 китайских организаций. Ограничения будут направлены за то, что Вашингтон считает незаконным отловом рыбы в Тихом океане, на фоне обеспокоенности тем, что Китай перелавливает рыбу и использует свой рыболовный флот для расширения морского влияния Пекина.