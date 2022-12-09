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США планируют новые санкции против РФ и Китая, - Reuters

9 декабря, 2022 пятница
10:43
Мир РФ и США

9 декабря США планируют ввести санкции против России и Китая из-за иранских дронов в войне в Украине и за незаконное рыболовство Пекина в Тихом океане

Об этом информируют на сайте Reuters .

США осудили экспорт Ираном военных беспилотников в Россию для их использования против Украины.

"Ожидается, что санкции будут касаться ряда российских предприятий оборонной промышленности, вовлеченных в передачу иранских беспилотников в Россию", - пишет издание ссылаясь на двух американских чиновников.

Reuters сообщает, что санкции США планируют ввести на основании Глобального акта Магнитского, уполномочивающего правительство Штатов налагать санкции на иностранных чиновников во всем мире, считающихся нарушителями прав человека, замораживать их активы и запрещать им въезд.

Также санкции будут касаться около 170 китайских организаций. Ограничения будут направлены за то, что Вашингтон считает незаконным отловом рыбы в Тихом океане, на фоне обеспокоенности тем, что Китай перелавливает рыбу и использует свой рыболовный флот для расширения морского влияния Пекина.

  • Напомним, накануне СЕНАТ США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $848 млрд. В Кремле такая небывалая смета вызвала истерику – представитель Путина Песков заявил , что он носит "беспрецедентно конфронтационный характер" по отношению к России.
  • Экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор подчеркнул , что санкции Штатов, введенные против России, имеют реальное влияние на ее возможности ведения войны, однако в ответ на ракетный террор Кремля против мирных украинцев это давление должно увеличиться – Россию должны признать страной -спонсором терроризма
  • Главы парламентов Украины, Литвы и Сената Польши подписали Резолюцию о поддержке Украины, а спикеры государств призвали мир сохранить и усилить санкции против РФ.

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Россия
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США
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