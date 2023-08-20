Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена в основном сосредоточилась на изготовлении 155-мм артиллерийских снарядов, которые десятилетиями являлись основой обычного арсенала Запада и оказались критически важными для Украины в контрнаступлении.

"Несмотря на то, что зимой украинские вооруженные силы проходили тренировки США по современным общевойсковым маневрам, правительство президента Владимира Зеленского в большинстве своем отказалось от этой тактики, применив вместо этого изнурительный подход с мощной артиллерией, пытаясь пробить российские минные поля и жестко защищены линии россиян" - говорится в сообщении.

Согласно мнению официальных лиц США, Украине теперь необходимо получить значительные поставки артиллерийских снарядов для поддержания тактического смещения. Даже при том, что украинские силы создали преимущество в арсенале на южном фронте благодаря ракетам большой дальности из Франции и Британии, которые использовались для ударов по складам боеприпасов российских войск на линии фронта.

С начала февраля 2022 года Пентагон заключил контракты на производство 155-мм снарядов на сумму 2,26 миллиарда долларов. Этот шаг способствовал увеличению объемов производства в Соединенных Штатах с уровня 14 тысяч единиц в месяц до примерно 20 тысяч в месяц сегодня. Планируется, что в скором времени производство достигнет 28 тысяч в месяц для производства 1 миллиона снарядов ежегодно до осени 2025 года.

Однако официальные представители отказались раскрыть, какая часть этого производства будет предназначена для Украины, а какая будет сохранена в резерве в Соединенных Штатах.