США планируют блокировать для РФ возможность выплат по госдолгу, это должно ускорить дефолт, - Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена планирует с 25 мая лишить Россию возможности производить выплаты по облигациям
Об этом сообщает Bloomberg .
Отмечается, что Министерство финансов аннулирует действие "генеральной лицензии", позволявшей производить выплаты по обслуживанию суверенного долга РФ.
Лицензия, действующая до 25 мая, позволила России продлить выплаты. Это сделало возможным избегание дефолта.
По информации издания, администрация Байдена решила не продлевать действие лицензии.
- 3 мая Россия избежала дефолта , ее выплаты России по выпускам облигаций дошли до держателей долга.
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