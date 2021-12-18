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Главная война с Россией США планирует расширить военную помощь Украине, - советник Байдена

США планирует расширить военную помощь Украине, - советник Байдена

18 декабря, 2021 суббота
08:11
война с Россией Джейк Салливан

В США работают над новым пакетом военной помощи

Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ZN.ua.

"Мы постоянно оцениваем дополнительные потребности Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – заявил Салливан.

Он добавил, что помощь Украине продолжается на постоянной основе.

"Пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще", - подытожил Салливан.

  • Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.
  • В проекте бюджета США на 2022 год заложена финансовая поддержка Украины на $756 млн.

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военная помощь США Украине
США
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