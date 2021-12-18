США планирует расширить военную помощь Украине, - советник Байдена

Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ZN.ua.

"Мы постоянно оцениваем дополнительные потребности Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – заявил Салливан.

Он добавил, что помощь Украине продолжается на постоянной основе.

"Пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще", - подытожил Салливан.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.

В проекте бюджета США на 2022 год заложена финансовая поддержка Украины на $756 млн.