США планирует "иметь посла" в Украине в ближайшее время, - советник Госдепа

Об этом в интервью Радио Свобода сказал советник Государственного департамента США Дерек Шолль.

"Мы очень нацелены иметь кого-то здесь в ближайшее время. Процесс утверждения в Сенате иногда отнимает время, поэтому после того, как мы объявим кандидатуру, несколько месяцев может уйти на утверждение. Но это приоритет для нас. И это важно - иметь посла здесь", - сказал Шолль.



В Украине с 2019 года нет посла США, высокий представитель - временный поверенный в делах.