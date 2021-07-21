США планирует "иметь посла" в Украине в ближайшее время, - советник Госдепа
Соединенные Штаты близки к тому, чтобы выбрать кандидата на роль посла в Украине
Об этом в интервью Радио Свобода сказал советник Государственного департамента США Дерек Шолль.
"Мы очень нацелены иметь кого-то здесь в ближайшее время. Процесс утверждения в Сенате иногда отнимает время, поэтому после того, как мы объявим кандидатуру, несколько месяцев может уйти на утверждение. Но это приоритет для нас. И это важно - иметь посла здесь", - сказал Шолль.
В Украине с 2019 года нет посла США, высокий представитель - временный поверенный в делах.
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