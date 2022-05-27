Об этом в эфире рассказала один из столпов государственной пропаганды России Ольга Скабеева.

"США намерены обсудить вопрос предоставления Украине на следующей неделе реактивной системы залпового огня (РСЗО). На данный момент вопрос решается в администрации президента. Фактически речь идет уже не о тактическом, а об оперативно-тактическом оружии - американские РСЗО могут запускать снаряды, на расстояние более 500 км. И если американцы сделают это – это будет явный переход красных линий и это вызовет наиболее суровый ответ России", - заявила пропагандистка.

Как отмечает CNN, "по словам нескольких чиновников, администрация Байдена готовится усилить вооружение, которое она предлагает Украине, направляя передовые ракетные системы большой дальности, которые сейчас являются главным запросом украинских чиновников".

Британские журналисты также отмечают, что выход информации из российских государственных телеканалов жестко контролируется Кремлем. Поэтому когда ведущие новостей реагируют на последние события в войне, содержание их заявлений может дать представление о мышлении администрации Владимира Путина.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия. Решение будет озвучено уже на следующей неделе.

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