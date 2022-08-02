США пересекают красную линию: МИД Китая о возможном визите Пелоси на Тайвань
Министерство иностранных дел Китая предупредило, что в случае визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань США пересекут красную линию
Об этом сообщает Reuters .
По словам спикера МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин намерен защищать свой суверенитет и не оставит "сепаратистам и их иностранным пособникам" шанса на независимость Тайваня.
Она подчеркнула, что возможным визитом Нэнси Пелоси на Тайвань США выходят за рамки дозволенного.
"Соединенные Штаты постоянно бросают вызовы Китаю в тайваньском вопросе, пересекают красную линию и выходят за рамки дозволенного. Мы решительно против вмешательства сепаратистских элементов и иностранных политических сил на Тайване, мы не оставим им никаких шансов", - заверила Хуа Чуньин.
- 31 июля Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран, среди которых не оказалось Тайваня.
- 1 августа тайваньские СМИ сообщили, что визит Нэнси Пелоси в страну состоится 2 августа . МИД Китая заявил, что возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "будет иметь серьезные последствия" . Однако в Белом доме поддержат поездку Пелоси на Тайвань, несмотря на угрозы Китая.
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