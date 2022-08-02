Об этом сообщает Reuters .

По словам спикера МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин намерен защищать свой суверенитет и не оставит "сепаратистам и их иностранным пособникам" шанса на независимость Тайваня.

Она подчеркнула, что возможным визитом Нэнси Пелоси на Тайвань США выходят за рамки дозволенного.

"Соединенные Штаты постоянно бросают вызовы Китаю в тайваньском вопросе, пересекают красную линию и выходят за рамки дозволенного. Мы решительно против вмешательства сепаратистских элементов и иностранных политических сил на Тайване, мы не оставим им никаких шансов", - заверила Хуа Чуньин.

31 июля Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран, среди которых не оказалось Тайваня.

1 августа тайваньские СМИ сообщили, что визит Нэнси Пелоси в страну состоится 2 августа . МИД Китая заявил, что возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "будет иметь серьезные последствия" . Однако в Белом доме поддержат поездку Пелоси на Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb