США переносят базу дозаправки самолетов НАТО из Германии в Польшу
Военно-воздушные силы США в обозримом будущем перенесут свою миссию по дозаправке самолетов из Германии в Польшу с целью усиления восточного фланга НАТО
Об этом пишет издание The Stripes, специализирующееся на военной тематике.
Самолеты-заправщики резерва ВВС США и ВВС Национальной гвардии недавно вылетели из авиабазы Спангдалем в Германии в рамках операции "Медная стрела", направленной на усиление возможности дозаправки в воздухе на континенте.
В ближайшие месяцы 19 таких самолетов, базирующихся в США, прибудут в центрально-западный польский город Повидз, где запланировано несколько операций в поддержку деятельности НАТО.
Самолеты в Повиди могут быть предназначены для дозаправки боевых самолетов, в том числе самого современного в мире истребителя F-35A Lightning II, потенциально расширяющего диапазон миссий НАТО. Недавно голландские ВВС перебросили восемь таких самолетов на авиабазу Мальборк в Польше.
Самолеты-заправщики начали летать из Повидз в начале марта, а 13 апреля самолет "Pegasus" из 931-го авиационного крыла ВВС США заправил самолеты F/A-18 ВВС Финляндии.
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