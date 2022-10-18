США переходят к политике сдерживания Китая, а это торговая война, - китаевед Коваль
Китаевед Олесь Коваль отметил, что развитие Китая будет происходить в более сложных условиях
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В администрации США четко заявили, что они переходят к политике сдерживания Китая, а это фактически оглашение торговой войны. Это усложняет развитие Китая. Си Цзиньпин сказал, что закончился период, когда Китай свободно пользовался преимуществами глобализации и получал преимущества", - отметил Коваль.
По его словам, Си Цзиньпин отметил, что политика США усложняет развитие Китая.
"На съезде Си Цзиньпин четко сказал, что Китаю нужно готовиться к противостоянию США. Китай не будет бороться за бушующий в США гегемонизм. Китай будет защищать свои интересы. Си Цзиньпин призвал к борьбе именно на защиту китайских интересов и продолжение развития. Но он будет происходить в гораздо более сложных условиях. Это вызов для партии, для Си Цзиньпина и Китая в целом", - пояснил Коваль.
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