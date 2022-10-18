English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией США переходят к политике сдерживания Китая, а это торговая война, - китаевед Коваль
Эксклюзив

США переходят к политике сдерживания Китая, а это торговая война, - китаевед Коваль

18 октября, 2022 вторник
13:13
война с Россией

Китаевед Олесь Коваль отметил, что развитие Китая будет происходить в более сложных условиях

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В администрации США четко заявили, что они переходят к политике сдерживания Китая, а это фактически оглашение торговой войны. Это усложняет развитие Китая. Си Цзиньпин сказал, что закончился период, когда Китай свободно пользовался преимуществами глобализации и получал преимущества", - отметил Коваль.

По его словам, Си Цзиньпин отметил, что политика США усложняет развитие Китая.

"На съезде Си Цзиньпин четко сказал, что Китаю нужно готовиться к противостоянию США. Китай не будет бороться за бушующий в США гегемонизм. Китай будет защищать свои интересы. Си Цзиньпин призвал к борьбе именно на защиту китайских интересов и продолжение развития. Но он будет происходить в гораздо более сложных условиях. Это вызов для партии, для Си Цзиньпина и Китая в целом", - пояснил Коваль.

  • Лидер Китая Си Цзиньпин заявил , что Китай выступает за мирное "воссоединение" с Тайванем, но не отказывается от применения силы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Экономика
Китай
США
Читайте также:
Українська ППО ЗСУ
18 октября, 2022 вторник
В Киевской и Черкасской областях сработало ПВО
16 октября, 2022 воскресенье
Бегство из Беларуси 100 тысяч мужчин закончится коллапсом в стране, - оппозиционер Латушко о мобилизации беларусов
путін путлер
16 октября, 2022 воскресенье
В Кремле понимают, что война проиграна. У Путина остался один аргумент – ядерное оружие, – офицер ВСУ Лапин
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.03
    Покупка 40.03
    Продажа 40.8
  • EUR
    Покупка 38.46
    Продажа 39.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
18 октября
13:55
Обновлено
В результате крушения истребителя в Ейске погибли 13 человек. Власти опровергают взрывы боезаряда
13:49
Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией
13:48
Король Британии Чарльз III встретился с беженцами из Украины
13:26
С 10 октября в Украине из-за российских обстрелов разрушены 30% электростанций
13:23
"Никто из нас не издевался": вернувшиеся из украинского плена россияне разочаровали пропагандистов RT
13:03
Должностные лица не приняли надлежащих мер: в СБУ рассказали подробности расследования уничтожения "Мрии"
13:01
Эксклюзив
Россияне готовы уничтожать своих ценой сохранения собственной жизни, - политолог Бобиренко
12:54
Эксклюзив
Надо начинать производство собственной системы ПВО, – нардеп Арьев
12:47
НАБУ и САП сообщили подозрение экс-председателю ГФС Насирову и агромагнату Бахматюку за злоупотребление более чем на 700 млн грн
12:38
OPINION
Виталий Портников
Медведев угрожает Израилю. У него с Ираном общие враги
12:28
Обновлено
ВСУ сбили над Херсонщиной российский штурмовик Су-25. На Юге 18 октября уже приземлили 12 воздушных целей
12:13
Обновлено
Обстрел жилого дома в Киеве 17 октября: количество погибших возросло до пяти
12:10
Эксклюзив
В Латвии находится около 40 тыс. украинских беженцев, - министр иностранных дел Ринкевичс
12:05
Обновлено
Из-за обстрелов в Житомире и отдельных районах Днепра нет света и воды
12:01
Обновлено
В Киеве трижды попали в объект энергообеспечения, а в Броварах сработало ПВО
11:58
Эксклюзив
Китай использует слабость России, чтобы усиливать влияние на российскую экономику, – китаевед Коваль
11:53
Данилов рассказал, возможен ли диалог с РФ после запрета на переговоры с Путиным
11:49
В Нигерии из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере 603 человека
11:25
Данилов объяснил, какие последствия для мира будет иметь ядерный шантаж Путина
11:09
Иностранные добровольцы в Украине планируют создать Тюркский легион
11:03
Три девочки и два мальчика: в Лимане эксгумировали тела 5 убитых детей
11:01
Эксклюзив
Девальвация гривны и ручное управление рынком от Минздрава: в 2023 году будут две основные проблемы с лекарствами, - нардепка Стефанишина
10:59
Стрельба 15 октября между мобилизованными россиянами произошла из-за того, что РФ призывает на войну в Украине преимущественно нацменьшинства, - ISW
10:54
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Суходольное наступление со стороны Беларуси невозможно, - Згурец
10:50
Шевченко на церемонии "Золотого мяча" сорвал овации словами об Украине
10:35
Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры
10:30
Инфографика
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
10:04
OPINION
Удивляет одно: почему власти не проводят энергосберегающую пропаганду?
09:51
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ пытаются до холодов отбить как можно больше оккупированных территорий, - Згурец
09:48
Инфографика
ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов и 11 вражеских танков, - Генштаб
09:45
Оккупанты похитили двух работников ЗАЭС, – Энергоатом
09:29
"Тегеран лжет": Белый дом заявил о многочисленных доказательствах применения РФ иранских дронов
09:16
Россияне ночью отакивали Запорожье "шахидами" и ракетами
08:55
электроэнергиия
Британская разведка назвала цель массированных ударов РФ по гражданским объектам
08:39
Обновлено
Оккупанты ударили по Харькову: через пять минут две серии взрывов
08:36
Бензема прокомментировал победу в борьбе за "Золотой мяч"
08:25
Евгений Пригожин
Пригожин может подорвать привлекательность Путина как "сильного человека", - ISW
08:15
Обновлено
Николаевщину ночью атаковали дронами. 5 БПЛА сбито, погиб мужчина
07:53
США пока не замечают в Беларуси ничего, что может изменить ход войны в Украине
07:44
Николай Княжицкий
Кто и почему не хочет в Украине бороться с российской колонизацией
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV