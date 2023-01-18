Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников пишет The New York Times .

Так, по данным информированного источника, Соединенные Штаты отправили или пообещали отправить Украине чуть больше миллиона 155-миллиметровых снарядов. Значительная часть из них – хотя и менее половины – из составов в Израиле, которые предназначались для использования в конфликтах на Ближнем Востоке.

В NYT отметили, что Израиль сначала отказывался помогать Украине из-за страха испортить отношения с РФ, но в конце концов согласился на предложение Пентагона передавать оружие со своих складов.

"Израильские и американские чиновники сообщили, что около половины из 300 000 патронов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу и в конечном счете будут доставлены через Польшу", - пишет издание.

СМИ отмечает, что ВСУ используют около 90 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, что примерно вдвое больше, чем производят США и европейские страны вместе. Поэтому в ход пошли малоизвестные резервные склады. По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, Соединенные Штаты пообещали Израилю, что пополнят то, что берут со складов на его территории, и немедленно отправлять боеприпасы в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

13 января стало известно, что Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.

21 ноября 2022 года Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.

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