США передаст Украине собаку-работа для разминирования

Об этом пишет Foreign Policy.

"Армия США согласилась предоставить одну из своих двух роботизированных собак, чтобы помочь американской некоммерческой организации очищать мин и другие боеприпасы в Украине", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, HALO Trust, предприятие по разминированию, имеющее несколько государственных контрактов на работу в Украине, будет использовать собаку-работу "Spot", изготовленную Boston Dynamics, для удаления минометных снарядов и кассетных боеприпасов в районах, оккупированных Россией, вблизи Киева.

"В общем, Spot является эффективным инструментом для защиты людей от опасности, и робот часто используется для проверки потенциально опасных материалов с безопасного расстояния", – сказал Николас Ноэль, директор по маркетингу и коммуникациям компании.

Издание отмечает, что развернув роботизированную руку вместо головы, Spot может помочь перетягивать неразорвавшиеся боеприпасы, такие как кассетные бомбы, в ямы, содержащие другие боеприпасы, что позволяет безопасно подрывать их далеко от гражданских лиц партиями от 50 до 100 снарядов, не подвергая опасности того, кто находится в Буче или Броварах.

17 июня министр внутренних дел сказал, что в Украине нужно разминировать примерно 270 тыс. квадратных километров территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb