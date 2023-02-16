США передали Украине много оружия со складов в Израиле, - депутат Кнессета

Об этом он рассказал в интервью RTVI.

"Не секрет, что большую часть оружия, которое было на складах в Израиле, американцы поставили Украине", - сказал Эдельштейн. По его словам, это не вызвало негативную реакцию и вопросы со стороны израильских политиков, которые, как считает депутат, понимают "необходимость таких поставок".

Эдельштейн объяснил отказ Иерусалима в оставках оружия непростой ситуацией в самом Израиле, учитывая, что на юге действует палестинское движение "Хамас", на севере - ливанская группировка "Хезболла". "В следующем круге — Иран и все такое. Поэтому есть сугубо практические моменты", - добавил израильский депутат.

По мнению главы комиссии Кнессета, люди понимают, что "Израиль имеет определенные ограничения". "Я как председатель комитета по иностранным делам и обороне что-то не слышал, что у нас есть огромное количество оружия, которым мы можем так просто поделиться", - сказал Эдельштейн.

Депутат отметил, что был рад услышать "то ли сообщение, то ли утечку из канцелярии премьер-министра" о планах Иерусалима изменить политику в отношении российско-украинского конфликта. Он поддержал такое решение и отметил, что "основной друг и партнер" России - это Иран.

Эдельштейн выразил надежду, что Израиль в будущем будет делать больше для поддержки Украины. Он отметил, что Иерусалим уже "немало делает и в области гуманитарной помощи" и в последнее время "начинает делать больше во всем, что касается систем предупреждения и таких вещей, которые гражданскому населению помогают в случае воздушных атак или каких-либо боевых действий".

Израиль поддерживает Украину в конфликте с Россией, но самостоятельно не снабжает Киев оружие. Источники американской газеты The New York Times и турецкого агентства "Анадола" ранее сообщали, что из Израиля в Украину было переброшено американское военное оборудование и боеприпасы. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов говорил, что Москва запросит у Иерусалима информацию по этому поводу.