США передали Украине лекарства от коронавируса на $ 20 млн

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает $ 20 млн, передает Еспресо.TV .



"Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - рассказали в посольстве.











Груз в виде 60 тыс флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины.



Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.



