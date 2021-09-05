США передали Украине лекарства от коронавируса на $ 20 млн
При содействии посольства Соединенных Штатов Америки вечером в субботу, 4 сентября 2021 года, в Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief
Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает $ 20 млн, передает Еспресо.TV .
"Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - рассказали в посольстве.
Груз в виде 60 тыс флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины.
Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.
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