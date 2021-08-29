США передали Украине еще 188 тыс. доз вакцины Pfizer
Украина получила от США 188 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech предоставило правительство США через инициативу COVAX.
Доставку препарата организовал Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ, хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
В июле ЮНИСЕФ доставил в Украину 2 000 040 доз вакцины Moderna от COVID-19, предоставленных правительством США через COVAX.
Всего в рамках этой инициативы Украины получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
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