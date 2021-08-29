США передали Украине еще 188 тыс. доз вакцины Pfizer

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech предоставило правительство США через инициативу COVAX.

Доставку препарата организовал Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ, хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

В июле ЮНИСЕФ доставил в Украину 2 000 040 доз вакцины Moderna от COVID-19, предоставленных правительством США через COVAX.

Всего в рамках этой инициативы Украины получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb