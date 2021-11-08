США передали Украине два патрульных катера класса Island

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти катера отправили в Украину в рамках помощи в вопросах безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили еще в 2014 году.

Патрульные катера типа "Айленд" (англ. Island) - это класс быстроходных патрульных катеров для Береговой охраны США, предназначенный для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.



Как сообщалось ранее, в Балтимор в сентябре этого года прибыл очередной - пятый экипаж для учений по управлению и эксплуатации патрульных катеров. Ранее на судах проводились ремонтные работы и техническое обслуживание.



Также в октябре 2019 года два патрульных катера - "Славянск" и "Старобельск" прибыли в Украину.



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