США передали Украине более 16 тонн онкопрепаратов

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США", - говорится в сообщении.

В перечне препаратов: Ондансетрон, Флуороурацил, Метотрексат, Сукральфат, Эзомепразол, Месалазин, Лансопразол, Прометазин, Палоносетрон, Третиноин, Нинтеданиб.

Лекарства получили заведения в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях. В ближайшие дни они приедут в другие регионы.