США передали Украине более 16 тонн онкопрепаратов
Министерство здравоохранения развезло на склады 16,5 тонн лекарственных средств от США, используемых при лечении пациентов с онкологией
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США", - говорится в сообщении.
В перечне препаратов: Ондансетрон, Флуороурацил, Метотрексат, Сукральфат, Эзомепразол, Месалазин, Лансопразол, Прометазин, Палоносетрон, Третиноин, Нинтеданиб.
Лекарства получили заведения в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях. В ближайшие дни они приедут в другие регионы.
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