США передали Украине 31 обещанный танк Abrams

Об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, пишет Голос Америки.

По его словам, все украинцы, тренировавшиеся на танках с американскими силами в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам.

О'Доннелл также отметил, что для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо время. Ведь украинские войска проверяют наличие необходимых элементов поддержки и определяют, когда и где использовать танки для достижения наибольшего эффекта против российских войск.

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"Мы выполнили соглашение. С этого момента Украина должна определять, когда и где они обеспечат этот потенциал. Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", - сказал представитель армии США.

Он добавил, что танк "Абрамс" - это "прекрасная бронемашина, но это не серебряная пуля".

"В конце концов, самое большое значение имеет решимость Украины прорваться", - подчеркнул О'Доннелл.

Передача "абрамсов" Украине

25 января 2023 г. президент США Джо Байден официально объявил о предоставлении Украине 31 "абрамса".

Такой шаг от США оказал еще один положительный эффект для Украины – он подтолкнул Германию к передаче Киеву танков Leopard.

В мае первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Украину первой партии танков Abrams американского производства.

В то же время в Минобороны США отказались называть точные цифры и рассказывать подробности о танках Abrams, которые они передали Украине.