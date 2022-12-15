США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения
Для столичных котельных и станций теплоснабжения Соединенные Штаты Америки передали специальную технику, в том числе 4 экскаватора и более 130 генераторов
Об этом пишет мэр Киева Виталий Кличко .
Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и станциях теплоснабжения столицы.
По программе международной технической помощи USAID Проект энергетической безопасности предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов", - написал Кличко.
Сообщается, что экскаваторы уже в столице, а дизельные генераторы USAID передали на котельные, теплоэлектроцентрали, станции теплоснабжения и диспетчерам.
"С помощью генераторов удастся уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями Киевтеплоэнерго в случае длительного отсутствия электроснабжения. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрывание грунта, а значит ускорит выполнение аварийных работ", - подчеркнул мер.
Также Кличко рассказал, что в настоящее время во всех районах столицы работают 38 аварийных бригад Киевтеплоэнерго, ежедневно устраняющих 30-40 повреждений на теплосетях.
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