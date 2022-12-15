США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения

Об этом пишет мэр Киева Виталий Кличко .

Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и станциях теплоснабжения столицы.

По программе международной технической помощи USAID Проект энергетической безопасности предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов", - написал Кличко.

Сообщается, что экскаваторы уже в столице, а дизельные генераторы USAID передали на котельные, теплоэлектроцентрали, станции теплоснабжения и диспетчерам.

"С помощью генераторов удастся уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями Киевтеплоэнерго в случае длительного отсутствия электроснабжения. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрывание грунта, а значит ускорит выполнение аварийных работ", - подчеркнул мер.

Также Кличко рассказал, что в настоящее время во всех районах столицы работают 38 аварийных бригад Киевтеплоэнерго, ежедневно устраняющих 30-40 повреждений на теплосетях.

В Укрэнерго сегодня, 9 декабря, сообщили , что с 10 октября Россия выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и дронов.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил , что ракетными обстрелами РФ около 50% энергетической инфраструктуры Украины было "значительно повреждено", а часть - "полностью разрушена".

Также в Укрэнерго заявили, что дефицит в энергосистеме будет существовать в течение зимы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил , что в случае прекращения водоснабжения в столице воду можно будет получить в бюветных комплексах, которые будут работать от генераторов. Впоследствии городской голова рассказал , что если в Киеве полностью исчезнет вода, тепло и свет из-за обстрелов РФ, часть населения будет вынуждена эвакуироваться, поскольку жить в домах будет невозможно из-за температуры.

15 декабря в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, а в столице - будут придерживаться обновленных плановых графиков.