США передали Израилю первую с начала войны с ХАМАС партию бронетехники

Об этом ведомство сообщило в соцсети Twitter (X).

Израильское минобороны отметило, что недавно приняло грузовой самолет из США, который перевозил первую партию бронемашин, предназначенных для использования Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Эта партия бронетехники является частью более масштабной закупки стоимостью 400 миллионов шекелей (70,3 миллиона евро), направленной на укрепление техники ЦАХАЛ, добавили в министерстве.

Там отметили, что дальнейшие поставки техники из США также будут содержать бронированные машины скорой помощи, грузовики и машиностроительное оборудование.

Помощь США Израилю в пакете с Украиной и Тайванем

7 октября издание The Telegraph сообщило, что Байден собирается просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд. Также министр армии США Кристин Уормут заявила, что для возможности эффективно помогать Израилю и Украине одновременно Пентагон потребует дополнительного финансирования от Конгресса США. Впоследствии сообщалось, что в Белом доме обсуждается возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения.

Издание WSJ отмечает, что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд. Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине.

NBC News со ссылкой на собственные источники сообщает, что представители администрации Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Израиль пригласил в США военную помощь на $10 млрд, которая войдет в пакет вместе со средствами для Украины и Тайваня.

18 октября Пентагон заявил, что будет увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить расширение конфликта между Израилем и ХАМАСом и будет помогать стране на постоянной основе и дальше. Также Байден заявил, что в течение этой недели планирует обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.