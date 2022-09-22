США передали Грузии оборонной помощи на $11,5 млн
Соединенные Штаты в четверг 22 сентября передали Грузии помощь по безопасности общей суммой 11,5 миллиона долларов
Об этом сообщило посольство США в Грузии.
"Сегодня мы доставили 26 тонн военной помощи для усиления оборонных возможностей сил обороны Грузии. Оборудование в сумме 11,5 миллиона долларов – это лишь один из путей, которыми США поддерживают наше стратегическое партнерство с Грузией", – говорится в сообщении.
- 21 мая Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет. Документ является продолжением "Инициативы по усилению обороны и мерам сдерживания для Грузии", которая была подписана в октябре 2021 года министрами обороны.
- 1 июня В первом квартале 2022 года Грузия получила из США новую партию противотанковых систем Javelin.
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