США передадут Украине системы VAMPIRE для борьбы с БПЛА в 2023 году
Спикер минобороны США Пэт Райдер заявил, что Штаты планируют передать Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками
Об этом сообщает Defense News.
"Противовоздушная оборона остается приоритетом. Мы собираемся сосредотачиваться на этом и работать как можно быстрее", - подчеркнул Пэт Райдер.
Он добавил, что Пентагон пока не заключил контракт на поставку систем для борьбы с БПЛА. Впрочем, ожидается, что он будет заключен в течение нескольких месяцев, после чего в середине 2023 года состоится поставка систем VAMPIRE.
Компания-производитель систем VAMPIRE отмечает, что рассчитывает доставить оружие в течение девяти месяцев после подписания контракта, как того требует Пентагон.
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