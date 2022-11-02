Об этом сообщает Defense News.

"Противовоздушная оборона остается приоритетом. Мы собираемся сосредотачиваться на этом и работать как можно быстрее", - подчеркнул Пэт Райдер.

Он добавил, что Пентагон пока не заключил контракт на поставку систем для борьбы с БПЛА. Впрочем, ожидается, что он будет заключен в течение нескольких месяцев, после чего в середине 2023 года состоится поставка систем VAMPIRE.

Компания-производитель систем VAMPIRE отмечает, что рассчитывает доставить оружие в течение девяти месяцев после подписания контракта, как того требует Пентагон.

2 ноября стало известно, что Испания передала Украине новый военный пакет помощи.

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