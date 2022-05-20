Об этом пишет газета The Washington Post .

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они предусмотрены новым пакетом помощи в размере $40 млрд, одобренным сенатом США 19 мая. В этот пакет внесли более $8 млрд общей экономической поддержки Украины, почти $5 млрд глобальной продовольственной помощи для преодоления потенциального дефицита продовольствия, вызванного крахом украинской сельскохозяйственной экономики, и свыше $1 млрд для поддержки беженцев.