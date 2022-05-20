США передадут Украине системы ПВО Patriot, - The Washington Post
Зенитно-ракетные комплексы предусмотрены в новом пакете помощи Вашингтона
Об этом пишет газета The Washington Post .
США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они предусмотрены новым пакетом помощи в размере $40 млрд, одобренным сенатом США 19 мая. В этот пакет внесли более $8 млрд общей экономической поддержки Украины, почти $5 млрд глобальной продовольственной помощи для преодоления потенциального дефицита продовольствия, вызванного крахом украинской сельскохозяйственной экономики, и свыше $1 млрд для поддержки беженцев.
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