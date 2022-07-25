США передадут Украине ракету, которой нет еще в американской армии. Колонка Сергея Згурца

Польша – самый большой донор танков для Украины.

Польша еще раз демонстрирует, что она является надежным партнером в борьбе с РФ в наших усилиях побеждать врага. Сегодня стало известно, что Польша уже отправила в Украину значительную партию танков РТ-91 Twardy. С февраля по июнь мы уже получили где-то более 300 танков от наших партнеров. Из них 236 были польскими танками и они уже воюют. Сама Польша в ожидании новых образцов, которые должны заменить танки, переданные Украиной – немецких Leopard и американских Abrams в старых и новейших версиях. Также она ожидает полонизацию новой версии южнокорейского танка К2.

Twardy – это польская модернизация Т-72. Этот процесс происходил с 1995 по 2002 год. Всего было произведено 232 танка такого типа. На них стоит новая система управления огнем, имеющая тепловизор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Все это позволяет видеть врага на значительной дальности и точнее вести огонь. Также там заменен двигатель на более мощный, который дает танку быть более подвижным. Он более защищен – на танке стоит система динамической защиты – она построена на том, что используется польская разработка и танк на 30-70% живее, чем его предшественник.

Почему я говорю о динамической защите? Предыдущие версии танков Т-72, полученные от Польши, вообще были без него. За короткое время мы получили модуль динамической защиты, и эти танки уже воюют на фронте и показывают, что защита достаточно надежна. Танки Twardy более меткие, мощные и защищенные.

Россия ищет варианты обновления запасов танков и беспилотников

На сегодняшний день в Украине уничтожено 1700 российских танков – это почти половина из 3500 танков, которые были в боевом составе армии РФ, заходивших на территорию Украины. Теперь россияне вынуждены искать любые варианты, извлекая из запасов старые танки Т-62 и искать варианты ремонта или усиления боевых возможностей, но мы уверены, что на поле боя это не будет иметь никакого смысла.

Кроме танков враг начинает искать беспилотники. В сводках Генштаба сообщается, что на сегодняшний день уничтожено 719 БПЛА оперативно-тактического уровня. Это колоссальная цифра. В РФ было всего 1000 экземпляров БПЛА "Орлан" и где-то на май уже 600 из них были уничтожены. Это означает, что у артиллерии РФ нет глаз, эти беспилотники были базовыми для разведки целей на поле боя и Россия пытается компенсировать колоссальные потери от ВСУ.

Вчера все обсуждали сообщения украинских СМИ , что Россия завершила переговоры с Ираном по поставкам ударных комплексов Shahed 129 и отправляются Каспийским морем на кораблях. Если это правда, то мы можем поздравить РФ со вступлением в клуб "элитных" стран, как Венесуэла и Эфиопия. Лишь туда Иран осуществлял экспортные поставки своих дронов и они не были ни успешными, ни известными. Мы должны понимать, что Иран с 1979 года под санкциями. Любой экспорт товаров двойного назначения туда запрещен. Ни о каких современных тепловизорах или системах защищенной связи речь не идет. Любой дрон – это не только планер, который можно показать на видео. Кстати, Иран неоднократно был пойман на том, что он дорисовывает до дронов оптические станции. Считать, что такие дроны могут быть лучше, чем то, что мы уже сбиваем в больших количествах – неправильно. По западной аналитике, речь идет не более 40 штук, потому что другие источники указывают цифры в 20-30. Декларируется способность полетов до 24 часов и дальность связи до 300 км или больше. Надо учитывать и его большие габариты – как мишени для наших зенитно-ракетных комплексов, то это такая же обычная цель как у нас на полигоне. Его уничтожение не будет иметь сложности для ВСУ в принципе. При его фактическом использовании зафиксированы потери и даже против значительно худшего ПВО у сирийских повстанцев или он падает самостоятельно как это было на границе с Пакистаном.

Украина получит ракету, которой еще нет на вооружении в США

Министр обороны Резников сказал о том, что украинская армия будет перевооружена новыми образцами и некоторые из них озвучены сенсационными. Украина получит противорадиолокационную ракету, которой нет еще на вооружении. Ее нет в списке новой военной помощи от США на $270 млн, но есть интересная вещь как дополнительные ракеты к HIMARS, однако среди них тоже нет такой ракеты. С 2018 г. велась разработка специальной головки самонаведения для ракет, которые использует HIMARS для того, чтобы они могли уничтожать радары ПВО и контрбатарейные радары. Эта разработка была профинансирована с 2019 года и ее срок готовности – 2023 год.

Мы будем первым пользователем и проводить его лучшие в мире испытания, а это говорит о подлинном доверии Вашингтона Украине, потому что передается секретное оружие, которого еще нет на вооружении в армии США, для того, чтобы мы его оттестировали на реальном поле боя против страны, которая имеет достаточно продвинутую ПВО. Это один из самых главных сюрпризов этого пакета помощи. Также сюда нужно добавить 580 боеприпасов Phoenix Ghost, которые вообще засекречены. Их описание состоит из приблизительных характеристик, которые не позволяют понять даже назначение боеприпасов. Есть только теории. Если эта "птичка" может находиться в воздухе 6 часов и что-то уничтожить, то это уже супероружие. Это наиболее секретный барражирующий боеприпас, который используют ВСУ.

ВСУ будут учиться управлять одним из лучших танков в мире - Leopard 2

Еще одна новость – речь идет о переговорах о том, чтобы украинские военные начинали овладевать немецким танком Leopard 2. Эти машины были переданы одной из неназванных стран и учения будут проходить в Балтии для того, чтобы когда будет принято решение о передаче танков. Это один из лучших и современных образцов танков в мире, который обладает уникальными характеристиками боевой способности. Для него декларируется способность вести огонь на дальность до 5 км в ходу и по этой дальности он может пробивать любой российский танк. Его броня позволяет выдерживать боеприпасы от 125 рашистских орудий с расстояния до 2,5 км. Его конкурентов можно пересчитать прямо по пальцам – это, например, американский Abrams. Когда решение о передаче будет принято, мы будем готовы к его эксплуатации.

Украина готовит инфраструктуру для передачи истребителей F-16

Что касается авиации, то Резников отметил, что наши аэродромные службы нашли пути для того, чтобы улучшить инфраструктуру взлетно-посадочных полос для того, чтобы принимать западные полноразмерные истребители, в первую очередь – F-16. Было принято стратегическое решение не искать самолет под наши специфические условия, а починить и привести в порядок всю аэродромную инфраструктуру. Это дает выбор из 5-6 самолетов.

Немецкие зенитные САУ Gepard не изменят ситуацию на фронте

Ожидать, что Gepard что-нибудь изменят на поле боя не стоит. Это системы 70-х годов, у нее дальность огня всего 3,5 км, это на 1,5 км меньше, чем может совершать боец из переносного ракетно-зенитного комплекса Stinger, который на плече размещается, Gepard еще имеет радар, а использование радара на передовой превращает установку в елку, которая всем заметна.

Украина побеждает Россию с помощью технологий, а не количества военных

Хочется вспомнить и о боражирующем боеприпасе, который мы уже используем на поле боя. Это польский Warmate. Эти БПЛА были переданы польской компанией и способны быть в воздухе до 40 минут и уничтожать врага с помощью различных типов боевых частей – осколочно-фугасной и кумулятивной. Кстати, они будут закупаться дальше для украинской армии и сейчас у нас есть целый спектр современных видов вооружения, которые способны изменить картину на поле боя из-за использования асимметричных подходов – когда мы побеждаем врага не за счет количества личного состава, а с помощью новых эффективных технологий, которые мы получаем от западных партнеров.