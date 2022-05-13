США передадут Украине нелетальное оборудование по базе в Японии, - Генштаб ВСУ
Минобороны США сообщило о подготовке для передачи Украине нелетального оборудования
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"Министерство обороны США официально сообщает, что морские пехотинцы III-х морских экспедиционных сил корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте, на авиабазе Кадена в Японии", - сообщили в Генштабе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное