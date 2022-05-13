Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Министерство обороны США официально сообщает, что морские пехотинцы III-х морских экспедиционных сил корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте, на авиабазе Кадена в Японии", - сообщили в Генштабе.