США передадут Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы, - CNN
США планирует передать Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы, чтобы помочь преодолеть нехватку необходимого ВСУ вооружения
Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова официальных лиц.
"США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, что может помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкивается украинская армия, ожидая дополнительных денег и оборудования от США и их союзников", - говорится в заявлении.
По словам официальных лиц, Центральное командование США намерено объявить об этом уже на этой неделе.
Издание отмечает, что не понятно, какие законные полномочия будет использовать страна для передачи оружия, поскольку ООН требует уничтожить или в дальнейшем сохранять изъятое вооружение. В настоящее время вооружение хранится на объектах CENTCOM на Ближнем Востоке.
- Недавно Ибрагим Райси, президент Ирана, выразил готовность к улучшению отношений с США. Он отметил, что это возможно, если администрация президента Байдена покажет желание вернуться к ядерному соглашению 2015 года. Первым шагом на этом пути должно стать уменьшение санкций.
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