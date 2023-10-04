США передадут Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы, - CNN

Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова официальных лиц.

"США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, что может помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкивается украинская армия, ожидая дополнительных денег и оборудования от США и их союзников", - говорится в заявлении.

По словам официальных лиц, Центральное командование США намерено объявить об этом уже на этой неделе.

Издание отмечает, что не понятно, какие законные полномочия будет использовать страна для передачи оружия, поскольку ООН требует уничтожить или в дальнейшем сохранять изъятое вооружение. В настоящее время вооружение хранится на объектах CENTCOM на Ближнем Востоке.