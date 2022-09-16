Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

"Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев", - сказал он.

По словам Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Известно, что NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

16 сентября президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.

В Пентагоне сообщили , какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $600 млн.

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