США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев
Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
"Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев", - сказал он.
По словам Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.
Известно, что NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
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